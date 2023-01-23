Дубль Кокорина помог «Арису» обыграть «Аполлон» в чемпионате Кипра

В матче 20-го тура Чемпионата Кипра «Арис» дома оказался сильнее «Аполлона». Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

Отметим, что за домашнюю команду дубль оформил российский нападающий Александр Кокорин. 31-летний форвард открыл счет встречи на 29-й минуте и реализовал пенальти на 82-й минуте. Один гол на счету Мариуша Стемпиньски (45+1). Единственный забитый мяч гостей оказался автоголом шведского защитника «Ариса» Франца Брорссона (71).

Таким образом, «Арис» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Кипра, набрав 37 очков после 20 матчей. «Аполлон» располагается на шестой строчке, имея в своем активе 32 очка.

Чемпионат Кипра

20-й тур

«Арис» (Лимасол) – «Аполлон» (Лимасол) 3:1 (2:0)

Голы: Кокорин, 29, 82 (пен.). Стемпиньский, 45+1. – Брорссон, 71 (автогол).