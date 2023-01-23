Анри похвалил тен Хага после поражения «МЮ» в матче с «Арсеналом»

Бывший футболист сборной Франции Тьерри Анри высказался после матча «Арсенал» – «МЮ» (4:3) в 21-м туре АПЛ.

В частности, он заявил, что «красные дьяволы» переиграли соперника в первом тайме. Кроме того, эксперт подчеркнул, что команда Эрика тен Хага отдыхала всего два дня, а «канониры» – целую неделю.

Наконец, Анри напомнил, что нынешний «Арсенал» строился три года, а «МЮ» сменил тренера прошлым летом.

«Если «Юнайтед» даст тен Хагу год и поработает на трансферном рынке, то эта команда станет силой, с которой все будут считаться. При всем уважении к Алексу Фергюсону если Эрик сделает все правильно, то его команда будет играть в более привлекательный футбол», – добавил француз в интервью британским СМИ.

В нынешнем сезоне АПЛ «МЮ» идет на 4-й позиции, уступая лидирующему «Арсеналу» 11 очков. 4 февраля команда примет «Кристал Пэлас».