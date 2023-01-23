Жиру признался, что хочет продлить контракт с «Миланом»

Форвард «Милана» Оливье Жиру рассказал о планах относительно своего будущего в итальянской команде.

Отмечается, что 36-летний нападающий хочет продлить трудовое соглашение с командой Стефано Пиоли.

«Я действительно желаю продлить контракт с «Миланом». Мы стали чемпионами в прошлом году, меня любят фанаты. Я нахожусь в переговорах с руководством, хочу завершить карьеру именно здесь. Но сейчас моя задача – забивать и выигрывать трофеи с в футболке этого клуба», – приводит слова Жиру итальянская пресса.

Напомним, что Жиру присоединился к «Милану» в 2021 году. В текущем сезоне за красно-черных он провел 24 матча, забил девять голов и отдал шесть результативных передач.