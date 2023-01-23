Дзюба хочет получить за полгода в «Пари НН» 500 тысяч евро

Экс-форвард «Зенита» Артем Дзюба ведет переговоры о переходе в «Пари НН». Об этом сообщил известный инсайдер Иван Карпов.

По его данным, за 6 месяцев в команде футболист хочет получить 500 тысяч евро.

«Нижний взял время на раздумье, деньги для клуба это серьезные», – отметил журналист в соцсети.

Ранее сообщалось, что 34-летний Дзюба ведет переговоры с московским «Торпедо», однако, стороны не могут договориться из-за финансовых запросов игрока.

Добавим, что нападающий пребывает в статусе свободного агента. Его последней командой был турецкий «Адана Демирспор».