Дзюба хочет получить за полгода в «Пари НН» 500 тысяч евро

Экс-форвард «Зенита» Артем Дзюба ведет переговоры о переходе в «Пари НН». Об этом сообщил известный инсайдер Иван Карпов.
По его данным, за 6 месяцев в команде футболист хочет получить 500 тысяч евро.
«Нижний взял время на раздумье, деньги для клуба это серьезные», – отметил журналист в соцсети.
Ранее сообщалось, что 34-летний Дзюба ведет переговоры с московским «Торпедо», однако, стороны не могут договориться из-за финансовых запросов игрока.
Добавим, что нападающий пребывает в статусе свободного агента. Его последней командой был турецкий «Адана Демирспор».
источник: «Советский спорт»