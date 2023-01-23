Сергей Кирьяков: Перерос Сперцян РПЛ или нет, нужно уезжать

«Если есть предложения у наших молодых и подающих надежды игроков, нужно, конечно, уезжать. Дело не в том, перерос он или нет РПЛ, а есть ли спрос — даже в рифму получилось. Конечно, этим нужно пользоваться.

Понятно, нужно смотреть клуб, перспективы выступления, какая это команда. Вряд ли это топ, но начать можно с клуба средней руки — о себе заявить и двигаться дальше. В любом случае, если это соответствует действительности, это хороший момент, нужно принимать предложение и уезжать», — сказал Кирьяков «Чемпионату».