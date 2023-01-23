Глушаков присоединится к «Пари НН» на сборах в Белеке

Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков ведет переговоры о подписании контракта с «Пари НН». Об этом сообщил журналист Иван Карпов.

По его данным, стороны могут подписать договор до конца сезона. В ближайшее время полузащитник присоединится к команде на сборе в Белеке (Турция). Окончательное решение будет принято по итогам тренировочного процесса.

Напомним, что Глушакову 35 лет. Его последней командой были «Химки», которые он покинул 9 января.

В нынешнем сезоне футболист провел во всех турнирах 19 матчей, забил 1 гол и отдал 1 ассист.