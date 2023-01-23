«Рома» получила предложение от «Милана» по покупке Дзаньоло 

Руководство «Милана» подало официальное предложение «Роме» на приобретение полузащитника Николо Дзаньоло. Об этом сообщает итальянская пресса.

Отмечается, что контракт 23-летнего игрока с римлянами рассчитан до лета 2024 года.

Как утверждает источник, «россонери» рассчитывают арендовать хавбека за 2 миллиона евро до конца сезона и включить в сделку опцию выкупа в размере 20 миллионов евро. Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» обращался к римской команде по поводу перехода футболиста в АПЛ.

Напомним, что Дзаньоло выступает за «Рому» с 2018 года. В текущем сезоне за команду Жозе Моуриньо он провел 17 матчей, забил два гола и отдал три результативные передачи.