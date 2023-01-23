Фернанду Сантуш возглавил сборную Польши 

Экс-наставник сборной Португалии Фернанду Сантуш назначен на пост главного тренера национальной команды Польши. Об этом сообщает президент польской футбольной ассоциации Цезарий Кулеша в своих соцсетях.

Отмечается, что официальная презентация португальца во главе бело-красных назначена на 24 января.

По информации источника, главной целью перед 68-летним специалистом станет выход сборной Польши в финальную часть чемпионата Европы 2024 года.

Добавим, что последним местом работы Сантуша стала сборная Португалии. На чемпионате мира 2022 года в Катаре португальская национальная команда дошла до четвертьфинала турнира, где уступила сборной Марокко со счетом 0:1, после чего Фернанду покинул свой пост.