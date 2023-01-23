«Бавария» уволила тренера вратарей из-за разногласий с Нагельсманом

Руководство «Баварии» приняло решение уволить тренера вратарей первой команды Тони Тапаловича.

По информации немецкой прессы, причиной расставания стали разные взгляды на тренировочный процесс с главным тренером команды Юлианом Нагельсманом.

Мюнхенцы проинформировали об этом основного голкипера команды Мануэля Нойера, с которым у Тапаловича сложились дружеские отношения.

Также источник сообщает, что косвенно повлияли и слова другого вратаря «Баварии» Александра Нюбеля, который заявил, что не вернется из аренды в «Монако» до тех пор, пока Тапалович находится в команде.

Добавим, что Нойер сейчас восстанавливается после травмы, а клуб был вынужден в спешном порядке приобрести Яна Зоммера из менхенгладбахской «Боруссии».