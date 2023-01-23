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Рой Кин считает, что Сака способен выступать за «Реал»

Молодой англичанин прогрессирует в «Арсенале».
Рой Кин считает, что Сака способен выступать за «Реал»
23 января 2023 22:57
автор: Александр Шульгин
автор фото: ФК «Арсенал» (Лондон)

Экс-капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин поделился своими эмоциями от игры полузащитника лондонского «Арсенала» Букайо Сака.

- Для такого молодого игрока у него уже есть большой опыт. Он получил трофей в виде Кубка Англии. Он пережил сильное разочарование, когда не реализовал пенальти в финале чемпионата Европы с Италией. Он получил много критики за это, но пришел в норму, что является хорошим признаком.

Мне все в нем нравится. Я думаю, что он может играть за любой из больших клубов Европы, включая «Реал», - приводит слова ветерана зарубежная пресса.

Напомним, в текущем сезоне Сака провел 26 матчей, в которых забил восемь голов. В составе сборной Англии он принимал участие в ЧМ-2022, на котором трижды отличился в четырех встречах.

Футболист является обладателем Кубка Англии и финалистом Евро-2020.

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