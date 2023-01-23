УЕФА может ввести правило ограниченных контрактов для футбольных клубов 

Руководство УЕФА планирует ввести правило, по которому футбольным клубам позволят заключать максимум пятилетние контракты с футболистами, переходящими по трансферу. Об этом сообщает британская пресса.

Отмечается, что нынешние правила гласят, что соглашения должны быть заключены на срок не более пяти лет, если закон страны не предусматривает, что они могут быть продлены. Однако в Англии нет никаких ограничений.

Сообщается, что в спортивной организации готовы прибегнуть к такому шагу в связи с работой «Челси» на трансферном рынке текущей зимой.

Напомним, что в текущее трансферное окно «Челси» подписал Давида Датро Фофана, Бенуа Бадиашиле и Михаила Мудрика. Украинский форвард подписал контракт с синими на восемь с половиной лет, ивуариец – на семь с половиной лет, а француз – на шесть с половиной лет.