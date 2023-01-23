Главный тренер «Арсенала» Микель Артета отреагировал на переход защитника Якуба Кивера в стан «канониров».

Отмечается, что 22-летний игрок подписал долгосрочный контракт с лондонской командой.

«Это молодой универсальный защитник. Он отлично проявил себя в чемпионате Италии и на минувшем чемпионате мира в составе сборной Польши. Он поможет сделать нашу защиту сильнее и качественнее. Я доволен, что смогу поработать с ним», – приводит слова Артеты пресс-служба «Арсенала».

Добавим, что Кивер перешел в «Арсенал» из «Специи». В текущем сезоне за «орлят» он провел 20 матчей и не отметился результативными действиями.