Пятикратный победитель Лиги чемпионов Бэйл решил начать карьеру гольфиста

Бывший футболист мадридского «Реала» и сборной Уэльса Гарет Бэйл объявил в соцсетях, что начинает карьеру профессионального гольфиста, заявившись на турнир PGA Tour в Калифорнии.

«Я рад сообщить, что сыграю на турнире AT&T Pebble Beach Pro-Am в следующем месяце», - написал Бэйл.

Бэйл в составе «Реала» пять раз выигрывал Лигу чемпионов, дважды Суперкубок УЕФА, четырежды клубный чемпионат мира, трижды становился чемпионом Испании, был обладателем Кубка и суперкубка страны.

Бэйл давно увлекается гольфом. Дело доходило до того, что тренерский штаб сборной Уэльса запрещал футболисту играть в гольф, чтобы тот больше сосредоточился на турнире.