«Это просто инстинкт»: Кейн прокомментировал рекордный мяч за «Тоттенхэм»

Нападающий лондонского «Тоттенхэма» Гари Кейн прокомментировал свой рекордный мяч за клуб в ворота «Фулхэма» в матче 21-го тура АПЛ.

«Я просто пытался занять позицию, в которой я смогу пройти как можно дальше. Я уже достаточно долго играю в футбол, чтобы знать, где находятся ворота. Это просто инстинкт», - приводит слова футболиста британская пресса.

Напомним, встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу «шпор», Кейн стал автором единственного мяча. Этот гол стал для англичанина 266 в составе команды, и он сравнялся по этому показателю с Джимми Гривзом.

После 21 матча лондонцы с 36 очками занимают пятое место в турнирной таблице АПЛ.