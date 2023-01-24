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«Это просто инстинкт»: Кейн прокомментировал рекордный мяч за «Тоттенхэм»

Форвард имеет шансы стать лучшим бомбардиром клуба в истории.
24 января 2023 10:34
автор: Александр Шульгин

Нападающий лондонского «Тоттенхэма» Гари Кейн прокомментировал свой рекордный мяч за клуб в ворота «Фулхэма» в матче 21-го тура АПЛ.

«Я просто пытался занять позицию, в которой я смогу пройти как можно дальше. Я уже достаточно долго играю в футбол, чтобы знать, где находятся ворота. Это просто инстинкт», - приводит слова футболиста британская пресса.

Напомним, встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу «шпор», Кейн стал автором единственного мяча. Этот гол стал для англичанина 266 в составе команды, и он сравнялся по этому показателю с Джимми Гривзом.

После 21 матча лондонцы с 36 очками занимают пятое место в турнирной таблице АПЛ.

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