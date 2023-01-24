Беллингем может покинуть дортмундскую «Боруссию»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем не будет продлевать контракт с клубом, сообщают британские СМИ.

По данным источника, игрок намерен отклонить предложение о новом контракте. Его нынешнее соглашение рассчитано до лета 2025 года.

Претендентами на Беллингема, чья трансферная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 110 миллионов евро, помимо «Боруссии» являются «Манчестер Сити», «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Ливерпуль».

В текущем сезоне Беллингем провел за «Боруссию» 23 матча во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал 4 результативные передачи.