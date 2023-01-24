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Тен Хаг мог возглавить «Барселону», его кандидатуру советовал Анри

Сейчас специалист трудится в «Манчестер Юнайтед».
24 января 2023 11:11
автор: Александр Шульгин

Бывший нападающий лондонского «Арсенала», «Барселоны» и сборной Франции Тьерри Анри признался, что советовал кандидатуру Эрика тен Хага на пост главного тренера «Барселоны» после того, как каталонцы уволили Рональда Кумана.

«Рад, что «Арсенал» победил, он заслужил это своей игрой во втором тайме. Но, слушайте, «Манчестер Юнайтед» выглядит совсем другой командой при тен Хаге. Скажу честно, я большой фанат тен Хага, я рекомендовал его Лапорте, после того как «Барселона» уволила Кумана. Он гений», - приводит слова француза зарубежная пресса.

Напомним, в итоге специалист возглавил «МЮ». Старт у манкунианцев не задался, однако после того, как тен Хаг избавился от Криштиану Роналду, дела команды пошли в гору.

После 20 матчей «красные дьяволы» с 39 очками занимают четвертое место в турнирной таблице АПЛ.

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