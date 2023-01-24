Шомуродов может продолжить карьеру в «Байере»

Нападающий итальянской «Ромы» Элдор Шомуродов может перейти в леверкузенский «Байер».

По информации итальянских инсайдеров, узбекский форвард может пополнить состав «аспириновых». Футболист перестал попадать в основной состав римской команды.

Также в услугах игрока заинтересованы «Торино», за который выступает Алексей Миранчук, «Кремонезе», «Специя», французский «Лилль» и испанский «Вальядолид».

Напомним, в текущем сезоне Шомуродов провел девять матчей, в которых забил два мяча.

В составе «Байера» выступают экс-голкипер «Зенита» Андрей Лунеы и бывший нападающий питерского клуба Сердар Азмун.