Защитник «Лиона» Гюсто согласовал контракт с «Челси»

Защитник французского «Лиона» Мало Гюсто продолжит карьеру в лондонском «Челси».

Как сообщают итальянские журналисты, изначально футболист должен был переехать в Англию летом, однако в итоге стороны пришли к соглашению уже сейчас.

Добавим, что лондонцы развили небывалую активность на трансферном рынке текущей зимой. Гюсто стал уже шестым приобретением клуба. Ранее состав «аристократов» пополнили Давид Датро Фофана, защитник Бенуа Бадьяшиль, Михаил Мудрик, Нони Мадуэке и Жоау Феликс на правах аренды.

В текущем сезоне Гюсто провел 15 матчей, в которых сделал одну результативную передачу.

После 20 матчей «Челси» с 29 очками занимает десятое место в турнирной таблице АПЛ.