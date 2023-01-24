Дзаньоло согласовал контракт с «Миланом», зарплата футболиста составит 3,5 миллиона евро

Полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло согласовал личный контракт с «Миланом».

Как сообщает итальянская пресса, зарплата футболиста составит три с половиной миллиона евро в год. В свою очередь, римляне рассчитывают получить за игрока не менее 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» обращался к римской команде по поводу перехода футболиста в АПЛ.

Напомним, что Дзаньоло выступает за «Рому» с 2018 года. В текущем сезоне за команду Жозе Моуриньо он провел 17 матчей, забил два гола и отдал три результативные передачи.