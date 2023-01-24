«Пари НН» подтвердил, что Глушаков находится в клубе на просмотре

Футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» подтвердил, что полузащитник Денис Глушаков находится на просмотре.

Команда находится на втором тренировочном сборе в Турции.

«Утром состоялась тренировка в тренажерном зале, вечернее занятие пройдет на футбольном поле. К «Пари НН» присоединился опытнейший полузащитник Денис Глушаков. Чемпион России 2017 года в составе «Спартака» находится в нашем клубе на просмотре», - говорится в сообщении клуба.

В начале января Глушаков объявил об уходе из «Химок», проведя за команду в этом сезоне 14 матчей в Российской премьер-лиге, отметившись одной результативной передачей.