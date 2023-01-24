Стало известно, из-за чего Роналду перестал сотрудничать со своим агентом

Стало известно, почему Криштиану Роналду перестал сотрудничать со своим бывшим агентом Жорже Мендешем.

По информации иностранных СМИ, после разрыва контракта с «Манчестер Юнайтед» футболист потребовал от Мендеша, чтобы тот организовал его трансфер в лондонский «Челси» или мюнхенскую «Баварию», на что функционер ответил ему, что он сумасшедший.

В итоге переход Роналду в «Аль-Насср» проходил уже без участия Жорже.

Напомним, с ноября 2022 года футболист находился в статусе свободного агента после того, как «Манчестер Юнайтед» расторг с ним соглашение после скандального интервью.

Срок контракта игрока с клубом из Саудовской Аравии составляет два года, а зарплата игрока составит 200 миллионов евро, благодаря чему он стал самым высокооплачиваемым футболистом планеты.