World Cup 2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Стало известно, из-за чего Роналду перестал сотрудничать со своим агентом

Жорже Мендеш отказался выполнять требования футболиста.
24 января 2023 13:13
автор: Александр Шульгин

Стало известно, почему Криштиану Роналду перестал сотрудничать со своим бывшим агентом Жорже Мендешем.

По информации иностранных СМИ, после разрыва контракта с «Манчестер Юнайтед» футболист потребовал от Мендеша, чтобы тот организовал его трансфер в лондонский «Челси» или мюнхенскую «Баварию», на что функционер ответил ему, что он сумасшедший.

В итоге переход Роналду в «Аль-Насср» проходил уже без участия Жорже.

Напомним, с ноября 2022 года футболист находился в статусе свободного агента после того, как «Манчестер Юнайтед» расторг с ним соглашение после скандального интервью.

Срок контракта игрока с клубом из Саудовской Аравии составляет два года, а зарплата игрока составит 200 миллионов евро, благодаря чему он стал самым высокооплачиваемым футболистом планеты.

Это интересно:
Стало известно, из-за чего Роналду перестал сотрудничать со своим агентом
Жорже Мендеш отказался выполнять требования футболиста.
24.01.2023 13:13
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Пари НН» подтвердил, что Глушаков находится в клубе на просмотре
В январе футболист объявил об уходе из подмосковных «Химок».
24.01.2023 13:01
Футбол
автор: Александр Евграфов
Дзаньоло согласовал контракт с «Миланом», зарплата футболиста составит 3,5 миллиона евро
Трансферная эпопея игрока близится к концу
24.01.2023 12:50
Футбол
автор: Александр Шульгин
Защитник «Лиона» Гюсто согласовал контракт с «Челси»
Футболист стал уже шестым приобретением лондонцев в зимнее трансферное окно.
24.01.2023 12:08
Футбол
автор: Александр Шульгин
Шомуродов может продолжить карьеру в «Байере»
Форвард выступает за «Рому».
24.01.2023 11:34
Футбол
автор: Александр Шульгин
Тен Хаг мог возглавить «Барселону», его кандидатуру советовал Анри
Сейчас специалист трудится в «Манчестер Юнайтед».
24.01.2023 11:11
Футбол
автор: Александр Шульгин
Беллингем может покинуть дортмундскую «Боруссию»
Футболист намерен отклонить предложение клуба.
24.01.2023 10:35
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Это просто инстинкт»: Кейн прокомментировал рекордный мяч за «Тоттенхэм»
«Это просто инстинкт»: Кейн прокомментировал рекордный мяч за «Тоттенхэм»
Форвард имеет шансы стать лучшим бомбардиром клуба в истории.
24.01.2023 10:34
Футбол
автор: Александр Шульгин
Пятикратный победитель Лиги чемпионов Бэйл решил начать карьеру гольфиста
Пятикратный победитель Лиги чемпионов Бэйл решил начать карьеру гольфиста
Бывший футболист «Реала» примет участие в турнире в Калифорнии.
24.01.2023 09:29
Футбол
автор: Александр Евграфов
Каррагер – о руководстве «Эвертона» : Тренеры терпят неудачу, потому что система не работает
44-летний англичанин считает «ирисок» худшей командой в Англии.
23.01.2023 23:52
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика