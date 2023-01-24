World Cup 2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

В Саудовской Аравии прокомментировали возможный переход Месси в один из местных клубов

Вокруг аргентинца ходят разные слухи.
В Саудовской Аравии прокомментировали возможный переход Месси в один из местных клубов
24 января 2023 13:36
автор: Александр Шульгин

Директор Федерации футбола Саудовской Аравии Ибрагим Алкассим отреагировал на слухи о том, что Лионель Месси может перейти в один из местных клубов.

«На данный момент мы ничего не знаем о возможном переходе Лионеля Месси. Хотя я не скрываю, что, как Саудовская федерация, мы хотели бы, чтобы он когда-нибудь аргентинец выступал в нашем чемпионате. Идея Федерации всегда состоит в том, чтобы улучшать наш футбол, и, конечно, мы хотели бы снова видеть Криштиану и Месси в одной лиге, но правда в том, что сейчас мы ничего не знаем», - приводит слова Алкассима испанская пресса.

Напомним, действующий контракт Месси с «ПСЖ» заканчивается в июне 2023 года. По слухам, аргентинец настроен сменить клубную прописку, но при этом не намерен возвращаться в «Барселону» и готов рассматривать предложения из Саудовской Аравии.

Это интересно:
Магкеев может продолжить карьеру в Турции
Магкеев может продолжить карьеру в Турции
Футболистом «Локомотива» интересуется «Истанбул Башакшехир».
24.01.2023 14:02
Футбол
автор: Александр Шульгин
В Саудовской Аравии прокомментировали возможный переход Месси в один из местных клубов
В Саудовской Аравии прокомментировали возможный переход Месси в один из местных клубов
Вокруг аргентинца ходят разные слухи.
24.01.2023 13:36
Футбол
автор: Александр Шульгин
Стало известно, из-за чего Роналду перестал сотрудничать со своим агентом
Жорже Мендеш отказался выполнять требования футболиста.
24.01.2023 13:13
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Пари НН» подтвердил, что Глушаков находится в клубе на просмотре
В январе футболист объявил об уходе из подмосковных «Химок».
24.01.2023 13:01
Футбол
автор: Александр Евграфов
Дзаньоло согласовал контракт с «Миланом», зарплата футболиста составит 3,5 миллиона евро
Дзаньоло согласовал контракт с «Миланом», зарплата футболиста составит 3,5 миллиона евро
Трансферная эпопея игрока близится к концу
24.01.2023 12:50
Футбол
автор: Александр Шульгин
Защитник «Лиона» Гюсто согласовал контракт с «Челси»
Защитник «Лиона» Гюсто согласовал контракт с «Челси»
Футболист стал уже шестым приобретением лондонцев в зимнее трансферное окно.
24.01.2023 12:08
Футбол
автор: Александр Шульгин
Шомуродов может продолжить карьеру в «Байере»
Шомуродов может продолжить карьеру в «Байере»
Форвард выступает за «Рому».
24.01.2023 11:34
Футбол
автор: Александр Шульгин
Тен Хаг мог возглавить «Барселону», его кандидатуру советовал Анри
Сейчас специалист трудится в «Манчестер Юнайтед».
24.01.2023 11:11
Футбол
автор: Александр Шульгин
Беллингем может покинуть дортмундскую «Боруссию»
Футболист намерен отклонить предложение клуба.
24.01.2023 10:35
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Это просто инстинкт»: Кейн прокомментировал рекордный мяч за «Тоттенхэм»
«Это просто инстинкт»: Кейн прокомментировал рекордный мяч за «Тоттенхэм»
Форвард имеет шансы стать лучшим бомбардиром клуба в истории.
24.01.2023 10:34
Футбол
автор: Александр Шульгин
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика