В Саудовской Аравии прокомментировали возможный переход Месси в один из местных клубов

Директор Федерации футбола Саудовской Аравии Ибрагим Алкассим отреагировал на слухи о том, что Лионель Месси может перейти в один из местных клубов.

«На данный момент мы ничего не знаем о возможном переходе Лионеля Месси. Хотя я не скрываю, что, как Саудовская федерация, мы хотели бы, чтобы он когда-нибудь аргентинец выступал в нашем чемпионате. Идея Федерации всегда состоит в том, чтобы улучшать наш футбол, и, конечно, мы хотели бы снова видеть Криштиану и Месси в одной лиге, но правда в том, что сейчас мы ничего не знаем», - приводит слова Алкассима испанская пресса.

Напомним, действующий контракт Месси с «ПСЖ» заканчивается в июне 2023 года. По слухам, аргентинец настроен сменить клубную прописку, но при этом не намерен возвращаться в «Барселону» и готов рассматривать предложения из Саудовской Аравии.