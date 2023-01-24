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Магкеев может продолжить карьеру в Турции

Футболистом «Локомотива» интересуется «Истанбул Башакшехир».
Магкеев может продолжить карьеру в Турции
24 января 2023 14:02
автор: Александр Шульгин
автор фото: ФК «Локомотив»

Полузащитник московского «Локомотива» Станислав Магкеев может продолжить карьеру в Турции.

Как сообщает «РБ Спорт», футболистом активно интересуется «Истанбул Башакшехир», идущий в тройке лидеров национального турецкого первенства.

Пока переговоров между клубами не было, однако турки уже выходили на представителей игрока и интересовались как самой возможностью трансфера, так и его условиями.

Напомним, в текущем сезоне Магкеев провел 17 матчей, а железнодорожники занимают 14-е место в турнирной таблице РПЛ в опасной близости от зоны вылета.

источник: «РБ-Спорт»
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