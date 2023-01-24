Валерий Овчинников: Если у Дзюбы есть предложение из Китая, надо ехать

Мы позвонили в Таллин легендарному российскому тренеру 90-х годов Валерию Овчинникову, который давно живет в Эстонии, чтобы узнать его мнение о трансферных приключениях.

- Какой совет сейчас вы дали бы Артему? Через месяц начинается сезон, подготовительные сборы он пропускает.

- Думаю, он готовится индивидуально, наверняка, нанял тренера по физподготовке. А что советовать? Если от китайцев действительно есть такое предложение на 2 млн, о чем писали СМИ. Значит, есть возможность заработать, надо ехать.

- Говорят, что Дзюба заработал столько, что деньги ему не нужны. Он просто хочет играть.

- Деньги не нужны? Я таких людей не встречал.