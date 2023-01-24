«Милан» начал переговоры с Пулишичем, итальянцы заинтересованы в игроке «Челси»

Итальянский «Милан» инициировал переговоры с представителями американского нападающего лондонского «Челси» Кристианом Пулишичем на предмет переезда игрока в Серию А.

Сами клубы между собой пока не контактировали, сообщает испанская пресса.

Напомним, в текущем сезоне Пулишич провел 21 матч за «синих», в которых забил один мяч и сделал две результативные передачи.

В составе сборной США футболист принимал участие в ЧМ-2022 в Катаре.

Действующий контракт американца с «Челси» рассчитан до 2024 года. Трансферная стоимость игрока составляет 38 миллионов евро.