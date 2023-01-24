«Факел» победил сербский «Графичар» в контрольном матче

Валерий Овчинников: Если у Дзюбы есть предложение из Китая, надо ехать

Артем Дзюба запросил в «Пари НН» зарплату в 500 тысяч евро за полгода, сообщил инсайдер Иван Карпов в своем Telegram-канале. Клуб взял время на раздумье.