«Факел» победил сербский «Графичар» в контрольном матче

Воронежский «Факел» победил белградский футбольный клуб «Графичар» в контрольном матче в турецком Белеке.
Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу российской команды. Забитыми мячами отличились Роман Акбашев (44-я минута) и Никита Ершов (59). «Графичар» играет во втором по силе дивизионе сербского футбола.
Следующий контрольный матч «Факел» сыграет 30 января против болгарской «Славии».
В 17 матчах Российской премьер-лиги «Факел» набрал 13 очков и занимает 13-е место в чемпионате России.
Игры чемпионата возобновятся в начале марта.
источник: «Советский спорт»