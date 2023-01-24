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«Факел» победил сербский «Графичар» в контрольном матче

Команды проводят тренировочные сборы в турецком Белеке.
24 января 2023 15:44
автор: Александр Евграфов

Воронежский «Факел» победил белградский футбольный клуб «Графичар» в контрольном матче в турецком Белеке.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу российской команды. Забитыми мячами отличились Роман Акбашев (44-я минута) и Никита Ершов (59). «Графичар» играет во втором по силе дивизионе сербского футбола.

Следующий контрольный матч «Факел» сыграет 30 января против болгарской «Славии».

В 17 матчах Российской премьер-лиги «Факел» набрал 13 очков и занимает 13-е место в чемпионате России.

Игры чемпионата возобновятся в начале марта.

источник: «Советский спорт»
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