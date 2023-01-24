Сантуш официально возглавил сборную Польши

Португальский специалист Фернанду Сантуш назначен на пост главного тренера сборной Польши.

Об этом сообщила пресс-служба Польского футбольного союза, добавив, что соглашение рассчитано до конца отборочного цикла Евро-2024 с автоматическим продлением в случае выхода команды в финальную часть турнира.

Напомним, ранее Сантуш возглавлял сборную Португалии, с которой выиграл Евро-2016, а также Лигу наций.

На ЧМ-2022 в Катаре команда не смогла преодолеть стадию четвертьфинала, проиграв Марокко, после чего Сантуш ушел в отставку.