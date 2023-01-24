Тренер по физической подготовке Верчили покинул московское «Динамо»

«Динамо» объявило об уходе тренера по физической подготовке Хосе Пастора Верчили.

Сегодня, 24 января, стороны договорились о расторжении контракта. Испанец покинул бело-голубых по семейным обстоятельствам.

«Благодарим Пепе за ответственную работу и весомый вклад в успехи команды! Мы не прощаемся, а говорим – «до встречи», – говорится в сообщении москвичей.

Напомним, Верчили работал в «Динамо» с января 2020 года. До этого он трудился в академии «Вильярреала», казанском «Рубине», «Кубани», «Ростове», «Карпатах» и «Леванте».