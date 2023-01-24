World Cup 2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Тренер по физической подготовке Верчили покинул московское «Динамо»

Испанский специалист расторг контракт по семейным обстоятельствам.
24 января 2023 17:42
автор: Артур Гичунцев

«Динамо» объявило об уходе тренера по физической подготовке Хосе Пастора Верчили.

Сегодня, 24 января, стороны договорились о расторжении контракта. Испанец покинул бело-голубых по семейным обстоятельствам.

«Благодарим Пепе за ответственную работу и весомый вклад в успехи команды! Мы не прощаемся, а говорим – «до встречи», – говорится в сообщении москвичей.

Напомним, Верчили работал в «Динамо» с января 2020 года. До этого он трудился в академии «Вильярреала», казанском «Рубине», «Кубани», «Ростове», «Карпатах» и «Леванте».

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Тренер по физической подготовке Верчили покинул московское «Динамо»
Испанский специалист расторг контракт по семейным обстоятельствам.
24.01.2023 17:42
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Казань лишат права на проведение Суперкубка УЕФА в 2023 году
Матч должен был пройти в августе.
24.01.2023 17:07
Футбол
автор: Артур Гичунцев
УЕФА оставит в силе отстранение российских клубов от международных соревнований
Организация готова отменить бан только при одном условии.
24.01.2023 16:42
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Сантуш официально возглавил сборную Польши
Сантуш официально возглавил сборную Польши
Специалист приводил Португалию к победе на Евро-2016.
24.01.2023 15:52
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Факел» победил сербский «Графичар» в контрольном матче
Команды проводят тренировочные сборы в турецком Белеке.
24.01.2023 15:44
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Зенит» назвал первого соперника на тренировочных сборах
Им станет катарский клуб, выступающий во втором дивизионе.
24.01.2023 15:20
Футбол
автор: Александр Евграфов
Валерий Овчинников: 500 тысяч за полгода для Дзюбы – нормальная зарплата
Артем Дзюба запросил в «Пари НН» зарплату в 500 тысяч евро за полгода, сообщил инсайдер Иван Карпов в своем Telegram-канале. Клуб взял время на раздумье.
24.01.2023 15:12
Футбол
автор: Юрий Волохов
Валерий Овчинников: Если у Дзюбы есть предложение из Китая, надо ехать
Валерий Овчинников: Если у Дзюбы есть предложение из Китая, надо ехать
Артем Дзюба запросил в «Пари НН» зарплату в 500 тысяч евро за полгода, сообщил инсайдер Иван Карпов в своем Telegram-канале. Клуб взял время на раздумье.
24.01.2023 15:08
Футбол
автор: Юрий Волохов
«Милан» начал переговоры с Пулишичем, итальянцы заинтересованы в игроке «Челси»
«Россонери» вышли на представителей футболиста.
24.01.2023 15:08
Футбол
автор: Александр Шульгин
Магкеев может продолжить карьеру в Турции
Магкеев может продолжить карьеру в Турции
Футболистом «Локомотива» интересуется «Истанбул Башакшехир».
24.01.2023 14:02
Футбол
автор: Александр Шульгин
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика