Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский поделился мнением о выступлении форварда Александра Кокорина за кипрскую команду.

Отмечается, что 31-летний нападающий выступает за клуб из Лимасола на правах аренды.

«Конечно, мы хотим продолжить наше сотрудничество и подписать с ним полноценный контракт. Игрок мотивирован и вкладывает в свою игру все силы. Он может выступать еще лучше, потому что это высококлассный игрок», – приводит слова Шпилевского «РБ-Спорт».

Добавим, что «Арис» арендовал Кокорина у «Фиорентины» летом 2022 года. В текущем сезоне за бело-зеленых он провел 16 матчей, забил семь голов и отдал три результативные передачи.