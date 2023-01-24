Дмитрий Радченко: Футбол становится не для болельщиков: политические моменты и многое другое

«Для болельщиков, может, это будет что-то новое и неожиданное. Но что касается футбола, то это ничего не поменяет и 100% процентов не улучшит. Нужно отталкиваться от того, для чего или кого играем в футбол. В моё время мы играли для болельщиков.

Сейчас в футболе очень много всяких сторонних мнений и эффектов. Футбол становится не для болельщиков: политические моменты и многое другое. Всё это сказывается негативно на самом спорте и его болельщиках. Если это введение будут радовать болельщиков, что будет неожиданно, то почему бы и нет?», — сказал Радченко «Чемпионату».