Форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн поделился планами относительно своего будущего в английской команде.

Отмечается, что нынешний контракт 29-летнего нападающего со «шпорами» рассчитан до лета 2024 года.

«В настоящий момент переговоров по контракту было не много. В ближайшем будущем мы снова обсудим это. Сейчас я сконцентрирован на сезоне и стараюсь принести пользу клубу», – приводит слова Кейна британская пресса.

Добавим, что Кейн является воспитанником «Тоттенхэма». Всего за лондонскую команду он провел 415 матчей, забил 266 голов и отдал 62 результативные передачи.