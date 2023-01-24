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Кейн – о своем будущем в «Тоттенхэме»: Сейчас я сосредоточен на сезоне 

Английский футболист выступает за «шпор» с 2011 года. 
Кейн – о своем будущем в «Тоттенхэме»: Сейчас я сосредоточен на сезоне 
24 января 2023 18:32
автор: Глеб Шевяков
автор фото: ФК «Тоттенхэм»

Форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн поделился планами относительно своего будущего в английской команде.

Отмечается, что нынешний контракт 29-летнего нападающего со «шпорами» рассчитан до лета 2024 года.

«В настоящий момент переговоров по контракту было не много. В ближайшем будущем мы снова обсудим это. Сейчас я сконцентрирован на сезоне и стараюсь принести пользу клубу», – приводит слова Кейна британская пресса.

Добавим, что Кейн является воспитанником «Тоттенхэма». Всего за лондонскую команду он провел 415 матчей, забил 266 голов и отдал 62 результативные передачи.

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