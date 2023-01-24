«Тоттенхэм» намерен перехватить Данжуму у «Эвертона»

Руководство «Тоттенхэма» заинтересовано в услугах нападающего «Вильярреала» Арно Данжума. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Отмечается, что ранее нидерландский форвард предварительно согласовал контракт с «Эвертоном».

Как утверждает источник, представители «шпор» рассчитывают встретиться с агентом 25-летнего игрока и переманить того в лондонский клуб, несмотря на то, что футболист ранее прошел медосмотр для перехода в стан «ирисок». Согласно порталу Transfermarkt его трансферная стоимость оценивается в 35 миллионов евро.

Добавим, что Данжума выступает за «Вильярреал» с августа 2021 года. В текущем сезоне за испанскую команду он провел 17 матчей и забил шесть голов.