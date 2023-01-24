Кокорин заявил, что готов играть за сборную России только в официальных матчах 

Форвард «Ариса» Александр Кокорин рассказал, готов ли он вернуться в состав сборной России

Отмечается, что 31-летний нападающий не вызывался в национальную команду с 2017 года.

«Хочу быть реалистом. В ближайшее время сборная России, вероятнее всего, не примет участие в официальных матчах. И обстановка может продлиться до 2025 года. Мне не хочется играть за сборную в такой ситуации. Если тренер позовет, я спрошу, для чего я ему нужен. В товарищеском матче лучше дать шанс молодому футболисту, а не мне», – приводит слова Кокорина французская пресса.

Добавим, что Кокорин дебютировал за сборную России в 2011 году. Всего за национальную команду он провел 48 матчей, забил 12 голов и отдал шесть результативных передач.