«Аль-Наср» желает приобрести Модрича этой зимой 

Руководство «Аль-Насра» по-прежнему заинтересовано в услугах хавбека «Реала» Луки Модрича. Об этом сообщают арабские СМИ.

Отмечается, что в саудовском клубе выступает бывший одноклубник 37-летнего полузащитника – Криштиану Роналду.

Как утверждает источник, представители команды из Эр-Риада рассчитывают на переход игрока сборной Хорватии в нынешнее трансферное окно и предлагают футболисту соглашение на два с половиной года и зарплату размером в более 40 миллионов евро в год.

Напомним, что Модрич выступает за «Реал» с 2012 года. В нынешнем сезоне за сливочных на его счету 23 проведенных встречи, пять забитых мячей и два ассиста. Его контракт с королевским клубом рассчитан до лета 2023 года.