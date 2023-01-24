«Спартак» объявил о подписании защитника «Бенфики» Томаша Тавареша (фото)

Состав «Спартака» укрепил защитник «Бенфики» Томаш Тавареш. Об этом сообщает пресс-служба москвичей.

Сегодня, 24 января, португальский футболист заключил контракт на 3,5 года с опцией продления на один сезон. Сумма трансфера не раскрывается.

Напомним, 21-летний игрок – воспитанник «Бенфики». За первую команду он провел 26 матчей и получил 4 желтых карточки.

К слову, Тавареш успел поиграть на правах аренды за швейцарский «Базель» и знаком с нынешним наставником «Спартака» Гильермо Абаскалем.