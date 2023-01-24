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«Челси» увеличит предложение по защитнику «Лиона» Гюсто до 30-40 миллионов евро

Лондонцы рассчитывают, что француз присоединиться к команде этой зимой. 
24 января 2023 19:51
автор: Глеб Шевяков

Руководство «Челси» не отказалось от идеи покупки защитника «Лиона» Гюсто после того, как французский клуб отказался продавать игрока за 20 миллионов евро. Об этом сообщает французская пресса.

Сообщается, что синие готовы предложить за 19-летнего футболиста 30-40 миллионов евро. «Олимпийцы» готовы к продаже, однако желают, чтобы игрок молодежной сборной Франции остался в Лиге 1 до конца сезона. «Пенсионеров» не устраивает такой вариант развития событий.

Добавим, что Гюсто является воспитанником «Лиона». За взрослую команду он провел 54 матча и отдал шесть результативных передач. Его контракт с французами рассчитан до лета 2024 года.

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