Магуайр и Мактоминей могут покинуть ​«Манчестер Юнайтед» следующим летом

«Манчестер Юнайтед» не планирует расставаться с защитником Гарри Магуайром и полузащитником Скоттом Мактоминеем в нынешнее трансферное окно. Об этом сообщает британская пресса.

Отмечается, что оба игрока не входят в будущие планы Эрика тен Хага.

Как утверждает источник, манкунианцы рассмотрят предложения по футболистам следующим летом. По мнению наставника, они еще могут помочь «красным дьяволам» в нынешнем сезоне.

Добавим, что в текущем сезоне Магуайр провел за «Манчестер Юнайтед» 15 матчей и не отметился результативными действиями. На счету Мактоминея – 24 проведенных встречи, два забитых мяча и один ассист.