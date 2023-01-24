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Магуайр и Мактоминей могут покинуть ​«Манчестер Юнайтед» следующим летом

Эрик тен Хаг не рассчитывает на англичанина и шотландца в будущем.
24 января 2023 20:08
автор: Глеб Шевяков

«Манчестер Юнайтед» не планирует расставаться с защитником Гарри Магуайром и полузащитником Скоттом Мактоминеем в нынешнее трансферное окно. Об этом сообщает британская пресса.

Отмечается, что оба игрока не входят в будущие планы Эрика тен Хага.

Как утверждает источник, манкунианцы рассмотрят предложения по футболистам следующим летом. По мнению наставника, они еще могут помочь «красным дьяволам» в нынешнем сезоне.

Добавим, что в текущем сезоне Магуайр провел за «Манчестер Юнайтед» 15 матчей и не отметился результативными действиями. На счету Мактоминея – 24 проведенных встречи, два забитых мяча и один ассист.

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