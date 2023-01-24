Аллегри может продлить контракт с «Ювентусом»

«Ювентус» рассматривает возможность продления соглашения с Массимилиано Аллегри. Об этом сообщает итальянская пресса.

Отмечается, что итальянец второй раз возглавил «бьянконери» в 2021 году.

По информации источника, руководство «старой сеньоры» доверяет 55-летнему специалисту и готовы продлить с ним контракт до 2027 года.

Напомним, что в настоящий момент «Ювентус» занимает десятую строчку в турнирной таблице Серии А, имея в своем активе 23 очка. По ходу сезона туринский клуб лишили 15 очков из-за финансовых махинаций.