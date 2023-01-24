Кокорин считает, что Захаряну и Пиняеву стоит попробовать свои силы за рубежом 

Форвард «Ариса» Александр Кокорин посоветовал полузащитнику «Динамо» Арсену Захаряну и нападающему «Локомотива» Сергею Пиняеву перебраться в более сильные чемпионаты.

«Желаю, чтобы оба перспективных игрока развивались и выступали успешно на протяжении сезона. С наличием таланта и усердием надо постараться переехать в сильные футбольные чемпионаты и найти там подходящую для себя команду», – приводит слова Кокорина французская пресса.

Добавим, что в текущем сезоне в составе московского «Динамо» Захарян принял участие в 22 встречах, забил три гола и отдал шесть результативных передач. Этой зимой Пиняев перешел из «Крыльев Советов» в «Локомотив». За самарскую команду он провел 15 матчей, отметился четырьмя забитыми мячами и тремя ассистами.