Эллардайс претендует на пост главного тренера «Эвертона»

Руководство «Эвертона» рассматривает возможность приглашения Сэма Эллардайса на пост главного тренера клуба. Об этом сообщает журналист Николо Скира в своих соцсетях.

Отмечается, что 68-летний специалист уже возглавлял «ирисок» с 2017 по 2018 годы.

По информации источника, представители ливерпульской команды считают англичанина одним из претендентов на руководящую должность.

Добавим, что Эллардайс находится без работы с лета 2021 года. Ранее он возглавлял «Вест Бромвич», «Вест Хэм», «Кристал Пэлас» и сборную Англии.