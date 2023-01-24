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Стало известно, почему Роналду не стал игроком «Манчестер Сити»

Испанские СМИ раскрыли всю правду.
24 января 2023 21:08
автор: Артур Гичунцев

Летом 2021 года португальский форвард Криштиану Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед».

После подписания контракта нападающий заявил, что мог перейти в «Манчестер Сити», но выбрал родной клуб после разговора с Алексом Фергюсоном.

Как сообщают испанские СМИ, на самом деле Роналду не стал игроком «Сити» по другой причине. Его трансфер зависел от ухода Рахима Стерлинга. Англичанин вел переговоры с «Барселоной», но не смог согласовать условия контракта.

Добавим, что 37-летний Роналду отыграл за «красных дьяволов» полтора сезона и ушел со скандалом: он дал громкое интервью, в ходе которого раскритиковал руководство, а также тренерский штаб. Сейчас звездный бомбардир защищает цвета саудовского «Аль-Насра».

источник: «Советский спорт»
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