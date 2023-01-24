«Адана Демирспор» может бесплатно подписать Бакайоко

«Челси» готов бесплатно отпустить хавбека Тьемуэ Бакайоко в «Адана Демирспор». Об этом сообщает журналист Николо Скира в своих соцсетях.

Отмечается, что контракт 28-летнего полузащитника с синими рассчитан до лета 2024 года.

Как утверждает источник, «пенсионеры» отдадут французского игрока в турецкий клуб, прописав в соглашении лишь процент от следующей продажи.

Добавим, что в настоящий момент Бакайоко выступает за «Милан» на правах аренды. В случае заключении сделки с «Адана Демирспор», аренда с «россонери» будет расторгнута.