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«Адана Демирспор» может бесплатно подписать Бакайоко

Француз, права на которого принадлежат «Челси», в текущем сезоне выступает за «Милан». 
24 января 2023 21:30
автор: Глеб Шевяков

«Челси» готов бесплатно отпустить хавбека Тьемуэ Бакайоко в «Адана Демирспор». Об этом сообщает журналист Николо Скира в своих соцсетях.

Отмечается, что контракт 28-летнего полузащитника с синими рассчитан до лета 2024 года.

Как утверждает источник, «пенсионеры» отдадут французского игрока в турецкий клуб, прописав в соглашении лишь процент от следующей продажи.

Добавим, что в настоящий момент Бакайоко выступает за «Милан» на правах аренды. В случае заключении сделки с «Адана Демирспор», аренда с «россонери» будет расторгнута.

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