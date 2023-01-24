Хаби Алонсо может сменить Анчелотти на посту главного тренера «Реала» в 2024 году

Руководство «Реала» видит в Хаби Алонсо подходящую замену Карло Анчелотти на посту главного тренера клуба. Об этом сообщает испанская пресса.

Отмечается, что вариант с приглашением экс-игрока мадридской команды рассматривается, если итальянец решит не продлевать контракт.

По информации источника, представители королевского клуба считают, что бывший игрок мадридцев может возглавить команду в будущем, учитывая его тренерский опыт с юношеским составом, а также его работу в Испании и Германии.

Добавим, что в настоящий момент Алонсо является главным тренером «Байера». В текущем сезоне «фармацевты» занимают десятую строчку в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 21 очко после 16 матчей.