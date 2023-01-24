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Модрич отказал «Аль-Насру» ради завершения карьеры в «Реале»

Саудовский клуб предлагал хорвату более 40 миллионов евро за сезон.
24 января 2023 23:53
автор: Глеб Шевяков

Полузащитник «Реала» Лука Модрич отказался переходит в «Аль-Наср». Об этом сообщают хорватские СМИ.

Отмечается, что 37-летний хавбек планирует завершить карьеру в королевском клубе.

Как утверждает источник, игрок сборной Хорватии ответил отказом на переход в арабскую команду, несмотря на предложенную зарплату в размере более 40 миллионов евро в год. Сообщается, что футболист рассчитывает продлить свое соглашение со сливочными на год, а затем завершить футбольную карьеру.

Напомним, что Модрич выступает за «Реал» с 2012 года. В нынешнем сезоне за команду Карло Анчелотти он провел 23 матча, забил пять голов и отдал две результативные передачи.

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