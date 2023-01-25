«Бавария» ушла от поражения в матче с «Кельном»

Футболисты «Бавария» сыграли вничью с «Кельном» (1:1) в домашнем матче 17-го тура чемпионата Германии.

Отметим, что гости открыли счет на четвертой минуте усилиями полузащитника Эльеса Схири. Хозяевам удалось уйти от поражения в самой концовке встречи - забитым мячом отличился хавбек Йозуа Киммих (90).

Таким образом, «Бавария» набрала 36 очков и расположилась на первом месте в турнирной таблице Бундеслиги. «Кельн» идет десятым (21 очков).

28 января мюнхенцы на своем поле примут «Айнтрахт», а «Кельн» днем позже на выезде встретится с «Шальке».

Чемпионат Германии

17-й тур

«Бавария» - «Кельн» - 1:1 (0:1)

Голы: Киммих, 90 - Схири, 4.