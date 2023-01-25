World Cup 2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Получит ли Мостовой лицензию тренера». Салихова назвала единственную интригу российского футбола

УЕФА отказался возвращать российские клубы.
25 января 2023 11:14
автор: Максим Скороходов

В связи с появившейся информации о том, что УЕФА отказался возвращать российские команды, Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» назвала главную интригу отечественного футбола.

«Единственная интрига российского футбола — получит ли Мостовой лицензию тренера. Вот выиграет команда Кубок — и что? Международных соревнований нет. Просто ваза в музее? У «Зенита» появится звездочка на груди? Да фиг с ними», - приводит слова Салиховой «РБ-Спорт».

Также спикер уверена в том, что Азиатская конфедерация также не разрешит играть российским командам.

Отстранение России от турниров ФИФА и УЕФА действует до особого уведомления.

источник: «РБ-Спорт»
Это интересно:
«Получит ли Мостовой лицензию тренера». Салихова назвала единственную интригу российского футбола
УЕФА отказался возвращать российские клубы.
25.01.2023 11:14
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Лацио» крупно победил «Милан» и поднялся на третье место в таблице Серии А
«Россонери» прервали беспроигрышную серию из шести матчей кряду.
25.01.2023 00:41
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Бавария» ушла от поражения в матче с «Кельном»
Мюнхенцы сравняли счет в концовке второго тайма.
25.01.2023 00:28
Футбол
автор: Владислав Корегин
Модрич отказал «Аль-Насру» ради завершения карьеры в «Реале»
Саудовский клуб предлагал хорвату более 40 миллионов евро за сезон.
24.01.2023 23:53
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Хаби Алонсо может сменить Анчелотти на посту главного тренера «Реала» в 2024 году
В Мадриде считают, что испанец прекрасно ознакомлен со структурой команды. 
24.01.2023 23:38
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Форвард «Краснодара» Манелов перешел в тульский «Арсенал»
Форвард «Краснодара» Манелов перешел в тульский «Арсенал»
«Оружейники» арендовали игрока до конца сезона.
24.01.2023 23:22
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Локомотив» может усилиться защитником «Бенфики» Конти
«Локомотив» может усилиться защитником «Бенфики» Конти
Контракт аргентинца с «орлами» истекает в конце текущего сезона. 
24.01.2023 23:17
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Нападающий «Локомотива» Изидор входит в сферу интересов «Страсбура»
Нападающий «Локомотива» Изидор входит в сферу интересов «Страсбура»
Контракт французского футболиста с «железнодорожниками» рассчитан до лета 2026 года. 
24.01.2023 23:02
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Брайтон» готов заплатить за защитника сборной Украины Матвиенко 11 млн евро
Руководство «Шахтера» эти условия не устраивают.
24.01.2023 21:51
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Адана Демирспор» может бесплатно подписать Бакайоко
Француз, права на которого принадлежат «Челси», в текущем сезоне выступает за «Милан». 
24.01.2023 21:30
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика