«Получит ли Мостовой лицензию тренера». Салихова назвала единственную интригу российского футбола

В связи с появившейся информации о том, что УЕФА отказался возвращать российские команды, Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» назвала главную интригу отечественного футбола.

«Единственная интрига российского футбола — получит ли Мостовой лицензию тренера. Вот выиграет команда Кубок — и что? Международных соревнований нет. Просто ваза в музее? У «Зенита» появится звездочка на груди? Да фиг с ними», - приводит слова Салиховой «РБ-Спорт».

Также спикер уверена в том, что Азиатская конфедерация также не разрешит играть российским командам.

Отстранение России от турниров ФИФА и УЕФА действует до особого уведомления.