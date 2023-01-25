«Эвертон» терпит убытки и выставлен на продажу

Владелец английского футбольного клуба «Эвертон» ирано-британский бизнесмен Фархад Мошири выставил клуб на продажу, сообщают британские СМИ.

По данным источника, Мошири готов рассмотреть предложения, которые превышают 566 млн. евро. Утверждается, что клуб находится в сложном финансовом положении. Убытки принесли неудачные трансферы, строительство стадиона, расторжение контракта с российскими спонсорскими компаниями. Совокупный убыток уже превысил 420 млн. евро.

Ранее руководство клуба уволило главного тренера команды Фрэнка Лэмпарда. «Эвертон» занимает 19-е место в турнирной таблице чемпионата Англии и находится в зоне вылета из премьер-лиги.