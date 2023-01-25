У полиции есть доказательства вины Дани Алвеса в изнасиловании

Появились подробности расследования дела экс-футболиста «Барселоны» Дани Алвеса.

Напомним, что бразильца обвиняют в изнасиловании.

По данным испанской прессы, помимо показаний потерпевшей полиция нашла отпечатки пальцев Алвеса на месте происшествия, а также получила результат судмедэксперта, который зафиксировал у девушки травмы и следы семени.

Добавим, что задержан Алвес был 20 января, предполагаемое изнасилование произошло в одном из ночных клубов Барселоны.

Футболисту было предъявлено обвинение в сексуальном насилии. Ему грозит от 4 до 12 лет лишения свободы.