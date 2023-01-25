World Cup 2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

У полиции есть доказательства вины Дани Алвеса в изнасиловании

Легенда «Барселоны» может сесть в тюрьму на 12 лет.
25 января 2023 12:32
автор: Максим Скороходов

Появились подробности расследования дела экс-футболиста «Барселоны» Дани Алвеса.

Напомним, что бразильца обвиняют в изнасиловании.

По данным испанской прессы, помимо показаний потерпевшей полиция нашла отпечатки пальцев Алвеса на месте происшествия, а также получила результат судмедэксперта, который зафиксировал у девушки травмы и следы семени.

Добавим, что задержан Алвес был 20 января, предполагаемое изнасилование произошло в одном из ночных клубов Барселоны.

Футболисту было предъявлено обвинение в сексуальном насилии. Ему грозит от 4 до 12 лет лишения свободы.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
У полиции есть доказательства вины Дани Алвеса в изнасиловании
Легенда «Барселоны» может сесть в тюрьму на 12 лет.
25.01.2023 12:32
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Эвертон» терпит убытки и выставлен на продажу
Владелец клуба готов расстаться с «ирисками» более чем за полмиллиарда евро.
25.01.2023 12:28
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Получит ли Мостовой лицензию тренера». Салихова назвала единственную интригу российского футбола
УЕФА отказался возвращать российские клубы.
25.01.2023 11:14
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Лацио» крупно победил «Милан» и поднялся на третье место в таблице Серии А
«Россонери» прервали беспроигрышную серию из шести матчей кряду.
25.01.2023 00:41
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Бавария» ушла от поражения в матче с «Кельном»
Мюнхенцы сравняли счет в концовке второго тайма.
25.01.2023 00:28
Футбол
автор: Владислав Корегин
Модрич отказал «Аль-Насру» ради завершения карьеры в «Реале»
Саудовский клуб предлагал хорвату более 40 миллионов евро за сезон.
24.01.2023 23:53
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Хаби Алонсо может сменить Анчелотти на посту главного тренера «Реала» в 2024 году
В Мадриде считают, что испанец прекрасно ознакомлен со структурой команды. 
24.01.2023 23:38
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Форвард «Краснодара» Манелов перешел в тульский «Арсенал»
Форвард «Краснодара» Манелов перешел в тульский «Арсенал»
«Оружейники» арендовали игрока до конца сезона.
24.01.2023 23:22
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Локомотив» может усилиться защитником «Бенфики» Конти
«Локомотив» может усилиться защитником «Бенфики» Конти
Контракт аргентинца с «орлами» истекает в конце текущего сезона. 
24.01.2023 23:17
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Нападающий «Локомотива» Изидор входит в сферу интересов «Страсбура»
Нападающий «Локомотива» Изидор входит в сферу интересов «Страсбура»
Контракт французского футболиста с «железнодорожниками» рассчитан до лета 2026 года. 
24.01.2023 23:02
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика