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Кимпембе ничего не знал о лишении его статуса вице-капитана «ПСЖ»

Футболист узнал об этом из пресс-конференции главного тренера.
25 января 2023 14:03
автор: Александр Евграфов

Защитник «Пари Сен-Жермен» Преснел Кимпембе заявил, что ничего не знал о лишении его статуса вице-капитана чемпионов Франции до пресс-конференции главного тренера парижан Кристофа Галтье.

На матч 1/16 Кубка Франции с капитанской повязкой на поле вышел Килиан Мбаппе. На послематчевой пресс-конференции Галтье заметил, что Мбаппе является вице-капитаном с лета.

«Я ничего не знал об этом решении и это неправда, что я слышал об этом раньше. Тем не менее, я уважаю и всегда буду уважать решение команды», - написал Кимпембе в соцсетях.

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