УЕФА хочет сократить число отборочных матчей

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) намерено изменить формат квалификации европейской части отборочного турнира чемпионата мира, сообщают испанские СМИ.

По данным источника, этот вопрос вынесен на заседание исполкома УЕФА, который состоится в среду. Согласно новому регламенту в чемпионате мира 2026 года примут участие 48 команд, 16 из них - европейские. В Европе предлагается образовать 12 групп по 4-5 команд, победители, которых получат прямую путевку. А оставшиеся четыре места должны будут разыграны в плей-офф. Такой формат, а также другие предлагаемые варианты, подразумевают сокращение количества матчей.

УЕФА рассмотрит вопрос изменений формата Лиги наций, планируется введение этапа плей-офф.